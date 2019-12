La Juve scopre Demiral: da urlo col Bayer, ora tutti lo vogliono

MASTINO BIANCONERO

In questo avvio di stagione Merih Demiral non ha trovato molto spazio nella Juve di Sarri e nei pochi minuti in campo, finora, aveva colpito soprattutto per la troppa foga. Un'esplosività che l'ex centrale del Sassuolo evidentemente ha imparato a domare alla Continassa, sfoggiando una prestazione da urlo all'esordio in Champions contro il Bayer. Una prova di forza che non è passata inosservata e ha colpito un po' tutti. Sia in casa Juve, sia tra i tanti estimatori del turco pronti a dargli la caccia già a gennaio. "Muro" Demiral, l'intervento diventa virale twitter

ipp Demiral è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria in Champions della Juve a Leverkusen. Contro il Bayer il turco ha colpito tutti con la sua esplosività, ma a lasciare il segno sui social è stato soprattutto un suo intervento diventato subito virale...





Già, perché il futuro in bianconero di Demiral è ancora in bilico. Con De Ligt, Bonucci e presto anche Chiellini davanti è dura trovare spazio in questa Juve e l'interesse di alcuni top club (Milan in Italia, Tottenham, Arsenal, Chelsea e Manchester United in Inghilterra) comincia a incuriosire sia il calciatore, sia Paratici, pronto a vendere il centrale a peso d'oro al miglior offerente. A patto, ovviamente, che non vengano fatte considerazioni diverse sull'organico e che i bianconeri alla fine non decidano di "sacrificare" Rugani sul mercato e di tenersi stretto Demiral.

Tolto Chiellini, del resto, le caratteristiche del turco restano piuttosto uniche al momento nella rosa della Juve. L'ex Sassuolo è un marcatore puro con grande fisicità, senso della posizione ed esplosività nel gioco aereo. Un mastino vero, per intenderci. Roba d'altri tempi. Con anche dei piedi discreti. Dettaglio da non sottovalutare per una squadra che spesso imposta la manovra da dietro e che fa della fase difensiva uno dei suoi punti di forza. A Leverkusen la Juve ha scoperto il vero Demiral. E ora non sarà facile convincere i tifosi bianconeri a vederlo con un'altra maglia.