La Juve ritrova Veiga: con l'Atalanta ci sarà, dubbi su Gatti. Koopmeiners verso la titolarità

Thiago Motta recupera un pezzo in difesa in vista della sfida con l'Atalanta, un match da vincere a tutti i costi per alimentare il sogno scudetto. Trattasi di Renato Veiga che quest'oggi è tornato ad allenarsi in gruppo. Il difensore, finito ko a Eindhoven, sarà almeno in panchina con gli orobici: al momento sono Kalulu e Kelly i favoriti per occupare il centro della difesa. Gatti invece, vittima di un affaticamento muscolare, ha lavorato ancora a parte e si deciderà domani se inserirlo tra i convocati.