La Juve esulta sui social. E Ronaldo: "Che carattere ragazzi!"

"Ancora una volta, #finoallafine". Paulo Dybala esulta per la vittoria della Juventus in casa dell'Atalanta postando una foto insieme a Gonzalo Higuain. Un successo in rimonta, quello della formazione di Sarri, che porta anche la firma de La Joya, autore del terzo gol dei bianconeri dopo la doppietta del Pipita. Leonardo Bonucci esalta "il carattere di una grande squadra. Vittoria importantissima!". "Forse a qualcuno non è chiaro, ma chi lotta per la vetta negli ultimi anni a Bergamo viene a giocare scontri diretti. Tre punti pesantissimi non solo perché zuppi d'acqua", il commento di Miralem Pjanic.