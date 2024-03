L'orgoglio della Juve: "Rimossi 400 messaggi razzisti, non molliamo" 

"never again"

La Vecchia Signora prosegue nella lotta al razzismo: "Nulla cambia finché non lo facciamo"

In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Discriminazione Razziale, la Juventus ha ribadito fortemente la propria intenzione di combattere contro i razzisti. E lo ha fatto in dei giorni molto 'caldi' visto il caso scatenatosi dopo le parole di Acerbi a Juan Jesus nel corso di Inter-Napoli. "Con oltre 165 milioni di followers, quello bianconero è uno degli ecosistemi digitali con più seguito e il nostro obiettivo, anche in questo caso, è costruire un ambiente sano, all’interno del quale tutti possano esprimersi liberamente - si legge in una nota nel club bianconero . Per questo motivo nel gennaio 2024 la società ha deciso di adottare uno strumento che consente di moderare automaticamente i commenti ai nostri post contenenti parole d’odio, riuscendo a preservare la libertà di parola. In media ogni settimana vengono pubblicati 1.500 contenuti all’interno dell’intero ecosistema digitale, e da gennaio sono stati immediatamente rimossi 30.000 messaggi d’odio, tra i quali circa 400 razzisti".

"Never again" il forte grido della Juventus, che "a partire dalla stagione 2014-2015, ha dotato l'Allianz Stadium di un sistema di 86 telecamere multifocali Panomera, che consentono di individuare i soggetti che si rendono responsabili di comportamenti non in linea con il Regolamento d’uso dell’impianto". In questa annata calcistica non sono stati sanzionati episodi di stampo razzista, a riprova dell’effetto deterrente della tecnologia installata. Azioni concrete da parte della Vecchia Signora, intenzionata a proseguire con grande impegno sul fronte razzismo.