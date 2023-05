L'avvocato Germani sulla Juve: "Probabile una penalizzazione di dodici punti"

La Corte federale di appello della Figc, nell'udienza fissata tra poche ore per la rivalutazione della sanzione alla Juventus, si esprimerà sull'eventuale penalizzazione dei bianconeri. L'avvocato Huberto Germani, esperto di diritto sportivo, ci guida per i meandri dell'inchiesta, tra possibili punti tolti, filoni dei processi e prese di posizione da parte della Uefa. La certezza è che la Juve non rischia la Serie B ma, molto probabilmente, verrà esclusa dalle coppe europee.