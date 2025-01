Juve: ufficiale l'arrivo in prestito dal Psg di Kolo Muani

La Juventus, attraverso il proprio sito, ha ufficializzato che "Randal Kolo Muani è pronto a vestire la maglia bianconera: l’attaccante del PSG arriva in prestito alla Juventus fino al 30 giugno 2025". Il club bianconero ha poi proseguito specificando di aver acquisito i "diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kolo Muani Randal a fronte di un corrispettivo di € 1,0 milione, oltre ad oneri accessori pari a 2,6 milioni. Il corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 2,0 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi".