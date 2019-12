Khedira, intervento riuscito: resterà fuori tre mesi

SOTTO I FERRI

Intervento di "pulizia" al ginocchio sinistro perfettamente riuscito per Sami Khedira. Il centrocampista della Juve è stato operato ad Augsburg, in Germania, dal Dottor Ulrich Boenisch, alla presenza del medico sociale Nikos Tzouroudis. Per Khedira, curato in artroscopia, i tempi di recupero previsti dallo staff medico sono di circa tre mesi. Un lungo periodo riabilititativo che costringerà la Juve a fare alcune considerazioni per la mediana.

Con Khedira fuori causa fino a marzo, Paratici ha infatti due opzioni. La prima, più semplice ed economica, la Juve ce l'ha in casa e si chiama Emre Can. Fuori dalla lista Champions e già con le valigie pronte, il tedesco di origini turche potrebbe essere trattenuto a Torino per riempire la casella vuota lasciata dall'infortunio del compagno di reparto, rispedendo al mittente le offerte già arrivate da più parti alla Continassa. Diversamente, con Emre Can in uscita, per i bianconeri la seconda opzione porta diritta alla finestra di mercato di gennaio. Un'occasione non solo per mettere una pezza al ko di Khedira, ma magari anche per anticipare qualche colpo importante per rinforzare la mediana anche per il futuro.