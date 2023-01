Juventus, Vlahovic: "Non abbiamo paura di qualche punto in meno"

© instagram

Anche Dusan Vlahovic scende in campo per caricare la sua Juventus in uno dei momenti più difficili della storia bianconera. Un intervento significativo, il suo, perché arriva non da un senatore, come Bonucci, ma da uno degli acquisti più recenti del club, nonché uno tra quelli con più mercato: "Non abbiamo paura di qualche punto in meno in classifica - le parole del serbo, affidate a Instagram -. Non abbiamo paura di rimboccarci le maniche. Non abbiamo paura dei nostri avversari. Non dobbiamo avere paura di niente. Perché quando penseranno che siamo caduti, ci rialzeremo più forti di prima. Questi siamo noi, questa è la Juventus".