Juventus, ultimatum a Thiago Motta: Vlahovic e Yildiz devono tornare al centro del progetto

E allora basta esperimenti, basta ruoli improvvisati, basta esclusioni cervellotiche. Quella che da adesso in avanti scenderà in campo sarà una Juventus "logica" e non dettata dagli umori settimanali o dalle intuizioni di una notte. Si ripartirà dal tridente con il ritorno di Dusan Vlahovic al centro del progetto. Perché è un patrimonio, anche economico della società, e perché le sue ultime esclusioni hanno contribuito agli zero gol nelle due disastrose partite con Atalanta e Viola. Il serbo sarà affiancato da Kolo Muani, ma anche da Kenan Yildiz, un altro che è piano piano sparito dai radar nonostante a inizio stagione gli fosse stata affidata la maglia numero 10 di leader tecnico. Toccherà a Thiago Motta parlare con i suoi giocatori, dai senatori agli ultimi arrivati, e ridare loro quella motivazione che ha contribuito non poco a far sparire con la sua mancanza di dialogo e disponibilità al confronto.