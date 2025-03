Tardelli: "Juve, tutto è iniziato allontanando Allegri. Motta faccia un bagno di umiltà"

L'ex centrocampista bianconero scrive: "In effetti Giuntoli si è mosso bene sul mercato soddisfando sia tifoserie che allenatore: Motta riuscirà a far giocare bene la Juve come fatto con Bologna e Spezia ma ha creduto che solo lui fosse determinante dimenticando che i giocatori e lo spogliatoio fanno la squadra". E poi ricorda qualche caso in particolare: "Avrebbe potuto trovare in Danilo e Rabiot due possibili capitani e l'esperienza per la gestione dello spogliatoio in un momento così. Vlahovic poteva e doveva aiutare la Juve in difficoltà ma è scomparso dai radar ed è diventato un nemico. Kolo Muani sembra una speranza già svanita. Yildiz doveva essere l'astro nascente ed è in difficoltà, McKennie il più continuo ma a inizio stagione era in partenza".