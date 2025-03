Juventus, Tudor: "Sono molto soddisfatto. Yildiz ha doti importanti, Koopmeiners va recuperato"

"Sono molto soddisfatto perché i ragazzi hanno dato tutto contro una squadra seria come il Genoa, che sta facendo bene, corre e lotta". Dopo l'esordio in panchina, Igor Tudor applaude la sua Juve. "Abbiamo fatto due-tre giorni di allenamento. Chiaro che c'era entusiasmo - ha detto a Dazn - Bisogna passare questo momento con il lavoro. Qualcosa non abbiamo fatto ma la vittoria è strameritata, sono contento anche per i tifosi. Abbiamo anche tirato fuori il cuore. Ora ci riposiamo un giorno poi lavoriamo con tutti una settimana piena. Yildiz? Sono molto contento per lui, ha doti importanti. Mi è piaciuto anche Dusan e dietro abbiamo fatto un grande lavoro. Potevamo fare anche un altro gol o due. Koopmeiners? Non è in un grande momento ma è un giocatore forte e si esce da questo momento lavorando dal punto di vista fisco e mentale. È un ragazzo importante per la squadra, va recuperato. Il mio assist? Non è stato provato, è venuto così".