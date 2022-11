Juventus, David Trezeguet pronto a tornare: "Posso essere utile"

LE PAROLE

La leggenda bianconera si iscrive alla lista di ex giocatori pronti a far parte del nuovo corso della Juventus

La Juventus ha chiuso l'era Andrea Agnelli dopo 12 anni e all'alba del 2023 si trova a dover resettare tutto a livello societario. La futura nomina di un nuovo presidente e di un CdA rinnovato ha portato con sé anche diverse speculazioni sul possibile coinvolgimento in società di leggende bianconere, come Del Piero, Buffon e Chiellini. Se l'ex numero 10 dopo aver detto di non aver avuto contatti, si è detto disponibile ad ascoltare, nella lista si è aggiunto anche il suo ex compagno d'attacco David Trezeguet.

"Bisognerà dare tempo a John Elkann per gestire la nuova situazione - ha commentato l'ex attaccante francese a La Gazzetta dello Sport -, ma sicuramente ci saranno cambiamenti. Andrea Agnelli comunque ha fatto un lavoro straordinario tra stadio, centro sportivo, seconda squadra e risultati".

Una chiamata diretta non è arrivata dalla Juventus, ma Trezeguet non nasconde la propria disponibilità: "Per i bianconeri ci sarò sempre. Se mi richiameranno, tornerò e credo di poter essere utile. Penso che gli ex calciatori debbano avere un ruolo importante nei club".