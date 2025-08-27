Bologna senza barriere: formazioni con linguaggio dei segni

Bologna senza barriere. A partire dalla sfida in programma al Dall'Ara sabato pomeriggio alle 18.30, con il Como, il club rossoblù adotterà un'iniziativa per andare in contro alle persone sorde: nella prima gara casalinga della stagione, nelle grafiche su maxischermo che accompagnano la lettura delle formazioni, verranno infatti inseriti anche i video con i nomi-segno dei giocatori. "I nomi-segno - spiega il Bologna - sono più di una semplice traduzione: rappresentano un modo unico con cui le persone sorde si identificano all'interno della loro comunità. Ogni segno è legato a caratteristiche fisiche, tratti della personalità o episodi particolari, e diventa parte integrante dell'identità di chi lo porta". L'esempio sarà portato da Lorenzo De Silvestri, "il sindaco", il cui segno riporterà alla fascia che contraddistingue il primo cittadino.