Calcio

Bologna senza barriere: formazioni con linguaggio dei segni

27 Ago 2025 - 22:29

Bologna senza barriere. A partire dalla sfida in programma al Dall'Ara sabato pomeriggio alle 18.30, con il Como, il club rossoblù adotterà un'iniziativa per andare in contro alle persone sorde: nella prima gara casalinga della stagione, nelle grafiche su maxischermo che accompagnano la lettura delle formazioni, verranno infatti inseriti anche i video con i nomi-segno dei giocatori. "I nomi-segno - spiega il Bologna - sono più di una semplice traduzione: rappresentano un modo unico con cui le persone sorde si identificano all'interno della loro comunità. Ogni segno è legato a caratteristiche fisiche, tratti della personalità o episodi particolari, e diventa parte integrante dell'identità di chi lo porta". L'esempio sarà portato da Lorenzo De Silvestri, "il sindaco", il cui segno riporterà alla fascia che contraddistingue il primo cittadino.

Ultimi video

01:21
VIDEO FLORENZI ADDIO 27/8 MCH

Florenzi dice addio al calcio con un video da brividi

01:16
MCH WIESBADEN-BAYERN 2-3 COPPA DI GERMANIA MCH

Coppa di Germania: il Bayern rischia grosso poi ci pensa Kane

01:41
DICH PIOLI PRE CONFERENCE 27/8 DICH

Fiorentina-Polyssia, Pioli: "Farò turnover, spazio a Dzeko dall'inizio"

01:24
MCH MATIC DAY SASSUOLO MCH

Matic: primo giorno da giocatore del Sassuolo

01:29
Caso Astori, le motivazioni

Caso Astori, le motivazioni

01:35
Il brasiliano Ancelotti

Il brasiliano Ancelotti

01:17
Verona, missione salvezza

Verona, missione salvezza

01:34
Udinese, cercasi conferme

Udinese, cercasi conferme

01:20
È la Roma di Wesley

È la Roma di Wesley

01:32
Fiorentina, ecco Piccoli

Fiorentina, ecco Piccoli

01:34
Florenzi a fine corsa

Florenzi a fine corsa

01:28
Bremer, ritorno da star

Bremer, ritorno da star

01:32
Il fattore Sucic

Il fattore Sucic

01:27
Verso Napoli-Cagliari

Verso Napoli-Cagliari

01:54
Allegri vuole Rabiot

Allegri vuole Rabiot

01:21
VIDEO FLORENZI ADDIO 27/8 MCH

Florenzi dice addio al calcio con un video da brividi

srv rullo bebote raimonds musica ok

Milan, Giménez non ride più: la parabola del “Bebote”

Inter-Torino 5-0: gli highlights

Inter-Torino 5-0: gli highlights

MCH MATIC DAY SASSUOLO MCH

Matic: primo giorno da giocatore del Sassuolo

Florenzi dice basta: dall'abbraccio alla nonna alla Nazionale, storia di un predestinato

ANCELOTTI FALA PORTUGUES 26/8 MCH

Ancelotti a sorpresa in Brasile: fuori Vinicius e Neymar dai convocati, c'è l'ex Juve Kaio Jorge

L'ex presidente Moratti in terapia intensiva per una polmonite: non sarebbe in condizioni critiche

23:39
Clamoroso in Carabao Cup: United eliminato da Grimsby Town (quarta divisione) ai rigori
23:02
Inter subito fuori dalla Women's Champions League
22:29
Bologna senza barriere: formazioni con linguaggio dei segni
21:21
Genoa, ecco la nuova casa del settore giovanile
20:41
Lega Serie B, piano di sviluppo per i diritti audiovisivi