Juventus: tre punti a Cagliari per archiviare le delusioni europee, ma ora serve sfruttare l'inerzia

La Juventus prova a mettersi definitivamente alle spalle la delusione per la precoce eliminazione in Champions League concentrandosi su un campionato che comincia a regalarle qualche soddisfazione. Quella di Cagliari è stata una vittoria pesantissima per la classifica, perché arrivata in un turno in cui tutte le rivali in lotta per la top 4 hanno subito degli inciampi, permettendo ai bianconeri di issarsi al quarto posto solitario. È stata la quarta consecutiva in campionato (circostanza che non si verificava da oltre un anno) e fa da prodromo a un terzetto di sfide casalinghe che comincerà mercoledì in Coppa Italia con l'Empoli e si chiuderà il 9 marzo contro l'Atalanta (in mezzo il Verona).