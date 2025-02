Juventus, Giuntoli: "Champions? Delusi e arrabbiati, quarto posto obiettivo da non fallire"

Cristiano Giuntoli non usa giri di parole per commentare l'eliminazione della Juventus dalla Champions League: "Siamo delusi e arrabbiati dal punto di vista economico e dell’immagine volevamo passare - ha detto il Managing Director Football bianconero a Dazn prima del match di Cagliari -. Abbiamo cambiato tanto, abbiamo diminuito il monte ingaggi e l’età media. Noi vogliamo sempre fare grandi partite, siamo consci che potevamo avere degli alti e bassi, ma dobbiamo mantenere la barra dritta". Poi un messaggio a Thiago Motta: "Se il quarto posto è un obiettivo da non fallire? Sì, è troppo importante sia dal punto di vista economico che calcistico".