Juventus, trasferta sul campo della Lazio a caccia di altri record

23/01/2019 di GIANNI BALZARINI

Douglas Costa, poi Emre Can e poi Daniele Rugani. Tre prime volte in un colpo solo contro il Chievo e al di la dell'aspetto personalmente emotivo, tre gol che hanno confezionato cifre importanti. 15 marcatori complessivi di rosa, che con le dovute proporzioni tra l'evidente e naturale prevalenza dell'attacco sugli altri reparti, si sono divisi 50 reti complessve della Juventus in 28 partite ufficiali disputate tra campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Media di 1,78 a partita, tanto per approfondire nello specifico. Media, che se rispettata anche domenica sera farebbe eguagliare alla formazione di Allegri il record di 29 partite iniziali sempre in gol della stagione 1957/58. Lazio-Juve, quindi trasferta, altro termine che richiama altra attenzione.