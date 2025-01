Juventus, Thiago Motta: "Abbiamo creato tanto senza concretizzare, non meritavo il rosso"

In merito alla sua espulsione, per il diverbio con Vanoli, Motta è stato molto deciso: "Un provvedimento che non meritavo. Ho parlato con l'arbitro anche a fine partita. Dopo il match con il Bologna ho detto che meritavo l'espulsione perché ho protestato. Rispetto la decisione arbitrale ma per me oggi non è stata una espulsione meritata. Poi le cose che succedono in campo rimangono in campo. Oggi dal mio punto di vista meritavo di continuare a stare in campo",