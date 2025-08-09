Juventus, tanti auguri a Pippo Inzaghi: ma è giallo sulla maglia nella foto

Il club bianconero ha postato su X gli auguri all'ex attaccante che ha giocato nella Juve dal 1997 al 2001: ma nella foto celebrativa sembra indossare la maglia della stagione 1995/96
Auguri "con giallo" da parte della Juventus per Pippo Inzaghi. Il club bianconero ha fatto gli auguri per il compleanno dell'attaccante, che oggi compie 52 anni e ha militato nella Juventus dal 1997 al 2001. Ci sarebbe però un piccolo mistero nella foto postata dall'account juventino: la maglia indossata dal giocatore nella foto sarebbe quella della stagione 1995/1996, anno in cui però Pippo militava nel Parma.
A notarlo alcuni utenti che hanno commentato: "Inzaghi con la maglia 95/96? Ma cosa fate?" e ancora "Ma la foto è reale?". Ulteriori dubbi potrebbero venire anche in ragione dello sponsor SONY, di cui si vedono nitidamente la Y finale e parte della N, ma sotto il braccio di Inzaghi è improbabile che quelle strisce blu siano la prosecuzione della S e della O. La scritta "Mini Disc" sotto SONY compare effettivamente più avanti, a partire dal 1996/97, anno in cui però Inzaghi era all'Atalanta.
Inoltre, sulla spalla destra della maglia nella foto compare il simbolo della Lega Calcio, che però non si nota in altre foto dell'epoca. Compare certamente nel 1997, primo anno di Inzaghi alla Juve, ma a quel punto il layout della maglia è completamente diverso. Insomma, tanti auguri a Pippo Inzaghi! Ma questa volta, in fuorigioco, potrebbe esserci finito l'account X della Juventus...
