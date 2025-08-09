Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
MISTERO SOCIAL

Juventus, tanti auguri a Pippo Inzaghi: ma è giallo sulla maglia nella foto

Il club bianconero ha postato su X gli auguri all'ex attaccante che ha giocato nella Juve dal 1997 al 2001: ma nella foto celebrativa sembra indossare la maglia della stagione 1995/96

09 Ago 2025 - 12:39
© X

© X

Auguri "con giallo" da parte della Juventus per Pippo Inzaghi. Il club bianconero ha fatto gli auguri per il compleanno dell'attaccante, che oggi compie 52 anni e ha militato nella Juventus dal 1997 al 2001. Ci sarebbe però un piccolo mistero nella foto postata dall'account juventino: la maglia indossata dal giocatore nella foto sarebbe quella della stagione 1995/1996, anno in cui però Pippo militava nel Parma. 

A notarlo alcuni utenti che hanno commentato: "Inzaghi con la maglia 95/96? Ma cosa fate?" e ancora "Ma la foto è reale?". Ulteriori dubbi potrebbero venire anche in ragione dello sponsor SONY, di cui si vedono nitidamente la Y finale e parte della N, ma sotto il braccio di Inzaghi è improbabile che quelle strisce blu siano la prosecuzione della S e della O. La scritta "Mini Disc" sotto SONY compare effettivamente più avanti, a partire dal 1996/97, anno in cui però Inzaghi era all'Atalanta.  

Inoltre, sulla spalla destra della maglia nella foto compare il simbolo della Lega Calcio, che però non si nota in altre foto dell'epoca. Compare certamente nel 1997, primo anno di Inzaghi alla Juve, ma a quel punto il layout della maglia è completamente diverso. Insomma, tanti auguri a Pippo Inzaghi! Ma questa volta, in fuorigioco, potrebbe esserci finito l'account X della Juventus...

Visualizza il post su Twitter
juventus
pippo inzaghi

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:33
Questa sera Monaco-Inter

Questa sera Monaco-Inter

03:31
MCH MONACO-INTER 1-2 con effetti MCH

L'Inter in 10 passa a Monaco con Lautaro e Bonny: gli highlights

00:50
MCH DE GEA E SIR ALEX MCH

De Gea con la Fiorentina ritrova Alex Ferguson

02:27
DICH INZAGHI PALERMO PRE MAN CITY DICH

Inzaghi prima di Palermo-City: "Grande giornata di sport"

02:20
MCH TRIPLETTA CR7 MCH

CR7 scatenato: tripletta nel 4-0 dell'Al-Nassr contro il Rio Ave

01:52
DICH PRESIDENTE CONI BUONFIGLIO 8/8 DICH

Coni, Buonfiglio: "Pronti e fiduciosi per Milano-Cortina"

01:47
DICH GOSENS FIORENTINA 8/8 DICH

Gosens: "Mi sento un leader, faremo una buona stagione"

01:49
La saga degli Esposito

La saga degli Esposito

01:31
Gigio tra i magnifici 30

Gigio tra i magnifici 30

01:32
Maestri del calcio

Maestri del calcio

01:33
Pronto il Parma di Cuesta

Pronto il Parma di Cuesta

01:32
Morata-Como, ci siamo

Morata-Como, ci siamo

01:32
Arthur-Juve story

Arthur-Juve story

01:28
Politano veterano

Politano veterano

01:43
Solo Mou scudetto subito

Solo Mou scudetto subito

01:33
Questa sera Monaco-Inter

Questa sera Monaco-Inter

I più visti di Juventus

Modesto: "Chi è in uscita resta in gruppo, alla Juve si fa così. Grande fiducia per Kolo Muani"

L'Allianz Stadium si rifà il look, nuovi posti a sedere per andare oltre il calcio

La Juve ricorda l'esordio di Mandzukic, i tifosi insorgono: "Altro che Vlahovic"

Juventus, Gatti spiega il no al Napoli: "Ringrazio Conte, ma ho scelto con il cuore"

Caso Suarez: il Corriere pubblica i dialoghi tra il legale della Juve e il dg dell'Ateneo

MCH JUVENTUS-REGGIANA MCH

Juventus-Reggiana 2-2: gli highlights dell'amichevole

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Joan Gonzalez
12:50
L'ex Lecce Joan Gonzalez annuncia il ritiro a 23 anni: problemi al cuore
12:00
Milan, al via la vendita degli abbonamenti per i tifosi con disabilità
11:13
Pace fatta tra Barcellona e Ter Stegen, riavrà la fascia
Maresca
10:11
Chelsea, Maresca verso il Milan: "Situazione difficile per noi"
09:08
Dimarco: "L'Inter deve lottare per vincere tutte le competizioni"