Juventus stregata da Joao Felix: servono 100 milioni, la chiave può essere Dybala

13/04/2019

Dopo la tripletta rifilata all'Eintracht Francoforte in Europa League, Joao Felix è diventato l'oggetto del desiderio di tutti i grandi club europei, Juventus in testa. Il giovane talento portoghese del Benfica, 19 anni, sta vivendo una stagione straordinaria (10 gol in 20 partite di campionato), in Patria è visto come l’erede di Rui Costa o Bernardo Silva e senza dubbio in estate sarà uno dei grandi protagonisti del calciomercato. Per lui come detto c'è già la fila, ma la Juventus sembra un po' più avanti dopo averlo osservato attentamente negli ultimi mesi.