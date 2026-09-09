Napoli, Di Lorenzo: "Non siamo contenti, ma testa alta"

Il Napoli esordisce in Champions League con una sconfitta, anche se capitan Giovanni Di Lorenzo prova a pensare positivo. "Sapevamo di avere di fronte una grande squadra, di qualità. Ci siamo difesi bene ma non era facile coprire tutti gli spazi, abbiamo avuto anche qualche occasione e potevamo fare meglio nell'ultimo passaggio. Ci dispiace per il risultato, ma abbiamo ancora 7 partite per provare a passare il turno", ha detto a Sky.
"Dopo tre sconfitte sicuramente il morale non è altissimo, ma ci teniamo a fare bene. Dobbiamo continuare a lavorare e a seguire quello che ci chiede l'allenatore. In queste partite anche i dettagli fanno la differenza e al minimo errore vieni punito. Dobbiamo essere più attenti anche in queste situazioni", ha aggiunto.