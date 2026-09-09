Brasile, tra i convocati di Ancelotti si rivede Douglas Luiz

09 Set 2026 - 21:25
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Mercoledì Carlo Ancelotti ha dato il via alla profonda ristrutturazione della nazionale brasiliana, annunciando una rosa che include pochi dei giocatori portati ai Mondiali tre mesi fa e diversi giovani talenti. La Seleçao disputerà due amichevoli contro l'Australia - il 25 settembre a Townsville e il 29 a Brisbane - e la sua prima partita in assoluto contro l'India, il 3 ottobre a Calcutta, città dove conta milioni di tifosi. Come promesso in seguito all'eliminazione agli ottavi di finale dei Mondiali per mano della Norvegia, Ancelotti ha convocato diversi giocatori eleggibili anche per le Olimpiadi di Los Angeles del 2028, con l'auspicio di farne l'ossatura della squadra per i Mondiali del 2030. Si rivede tra gli altri anche lo juventino Douglas Luiz a centrocampo, torna anche il romanista Wesley che era stato costretto a saltare i Mondiali per un infortunio.

Questi i convocati:
Portieri: Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba), Otßvio (Cruzeiro).
Difensori: Artur Dias (Athletico Paranaense), Wesley (Roma), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Douglas Santos (Zenit St. Petersburg), Jair (Nottingham Forest), Matheuzinho (Corinthians), Maurio Júnior (PSV Eindhoven), Vitor Reis (Manchester City).
Centrocampisti: Bruno Guimaraes (Arsenal), Andrey Santos (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus), Breno Bidon (Corinthians), Gabriel Bontempo (Santos).
Attaccanti: Endrick, Vinicius Júnior (Real Madrid), Raphinha (Barcellona), Rayan (Bournemouth), João Pedro (Chelsea), Samuel Lino e Pedro (Flamengo).

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