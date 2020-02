Juve, Bonucci: "Serve la testa, non c'eravamo: regalato un tempo al Lione"

Questione di testa, di concentrazione, di attenzione. Ad analizzare il ko della Juve ci pensa anche il capitano, Leonardo Bonucci. E le sue parole al termine del match contro il Lione sono pesanti: "Abbiamo regalato un tempo, eravamo lunghi e distanti, arrivavamo sempre secondi su tutto. E' vero che ci hanno colpiti quando eravamo in dieci (con De Ligt a bordo campo a farsi medicare, ndr) ma non c'eravamo. Questione di testa". Un atteggiamente che il capitano aveva già stigmatizzato nel riscaldamento quando aveva rimproverato Matuidi: "Non l'ho ripreso, gli ho solo detto che tutti noi dovevamo essere tutti concentrati; si vedeva che non tutti eravamo concentrati. L'aggressività te la dà la testa. Ci dobbiamo svegliare".