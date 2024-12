Juventus, Scanavino: "In prospettiva rimarremo la squadra col budget più alto"

La crescita del club passa da alcuni asset fondamentali e da altri progetti in via di sviluppo: "Io ho trovato una situazione molto positiva dal punto di vista di infrastrutture, asset, brand e merchandising. Da queste basi stiamo proseguendo, abbiamo fatto secondo me un ottimo lavoro sullo stadio: l’anno scorso infatti è stato registrato il record storico di incassi al netto delle competizioni europee e quest’anno probabilmente riusciremo a fare il record storico comprendendo le competizioni europee. Lo stadio per noi è un asset straordinario, con un livello di hospitality fantastico e per il futuro abbiamo qualche ulteriore idea sempre in ottica di migliorare l’esperienza e di conseguenza i ricavi. Un’opportunità nuova su cui stiamo lavorando negli ultimi due anni è lo sviluppo della comunicazione digitale, basata sulla storia della Juventus, percezione del marchio, i nostri campioni, associata a qualche elemento vicino a qualche target che vogliamo conquistare ci sta permettendo di crescere molto in ambito social. Questo progetto è all’interno di quello che noi chiamiamo “Creator Lab” che è un vero e proprio laboratorio di creazione di contenuti digitali che poi crea prodotti quotidiani per i social fino magari a serie televisive. Soprattutto in ambito social con i prodotti a frequenza quotidiana abbiamo raggiunto quasi 200 milioni di followers in tutto il mondo e posizionato Juventus come il primo brand italiano come followers sui social media. Questo è uno strumento molto potente per la comunicazione della Juventus, dei suoi valori e delle sue prestazioni sportive e sta dando valore al ritorno dell’investimento degli sponsor che abbiamo in portafoglio ma diventerà anche un elemento di monetizzazione di per sé attraverso delle dinamiche tipiche digitali".