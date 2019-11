Juventus, Sarri trema: Alex Sandro ko con il Brasile

Dopo Pjanic, anche Alex Sandro. La 'maledizione nazionali' colpisce ancora e la vittima numero uno, in questa sosta, è la Juventus: problema muscolare per il bosniaco, mentre il terzino brasiliano ha riportato una lesione al muscolo adduttore della coscia destra nel corso dell'ultima amichevole dei verdeoro contro l'Argentina . La Juventus è già stata informata delle condizioni del giocatore, che non prenderà parte alla sfida contro la Corea del Sud ad Abu Dhabi, ma resterà nel ritiro del Brasile per nuovi accertamenti. Alex Sandro verrà seguito dallo staff medico della Seleçao e inizierà le cure prima di rientrare in Italia, ma i tempi di recupero sono ancora incerti (molto difficile la sua presenza con l'Atalanta).

Brasile-Argentina, decide Messi Getty Images

