Juve, Sarri non sarà in panchina contro Parma e Napoli a causa della polmonite

Bisognerà attendere metà settembre (sfida al Franchi con la Fiorentina) per l'esordio ufficiale di Maurizio Sarri sulla panchina della Juve. Il tecnico, colpito da polmonite, oggi "è stato sottoposto a ulteriori accertamenti medici che hanno evidenziato un buon decorso clinico", come riferisce il sito ufficiale bianconero. "Per ottenere una completa guarigione - si legge ancora nella nota - l’allenatore non ci sarà nelle prime due partite di serie A con il Parma e con il Napoli", A guidare la Signora nelle sfide del Tardini e dello Stadium contro gli azzurri di Ancelotti sarà dunque il vice Giovanni Martusciello. Preoccupati per Sarri

Anche nella giornata odierna Sarri si è recato alla Continassa per coordinare il lavoro del suo staff ed è stato appunto deciso di non forzare i tempi per "riprendere al più presto la regolare attività".

L'ex Chelsea aveva avvertito un malore mercoledì 14 agosto mentre era sul pullman che portava la squadra a Villar Perosa per la tradizionale amichevole in famiglia. L'allenatore aveva comunque deciso di seguire la gara vicino alla panchina e in seguito aveva saltato l'ultimo test pre-campionato di Madama sul campo della Triestina, 72 ore più tardi.

