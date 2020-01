Juventus, Sarri: "La nostra gara migliore per continuità"

Il poker rifilato al Cagliari ha fatto contento Maurizio Sarri soprattutto per la prestazione della sua Juve. “Come continuità forse è la partita migliore, abbiamo fatto buoni 80 minuti, una qualità che avevamo espresso solo a sprazzi oggi lo abbiamo fatto per un periodo molto più lungo. Essere così aggressivi lo possiamo fare solo se siamo così alti, se stiamo alle giuste distanze dal pallone", ha detto il tecnico bianconero.

"Migliorare questa squadra a gennaio? Pagherò la cena al direttore, mi ha tolto un mese di domande inutili, posso stare anche un settimana senza parlare di mercato con Paratici. Mi sembra normale quello che ha detto, squadra difficile da migliorare", ha detto facendo riferimento al "mercato chiuso" del ds bianconero.

Poi tanto spazio ai singoli. Ramsey: "Ha avuto acciacchi continui, sta migliorando, oggi è stato ottimo dal punto di vista difensivo ma offensivamente ha avuto 2-3 possibilità da sfruttare meglio". Cuadrado: "E' ordinato dal punto di vista della linea difensiva, magari è più disordinato nella tattica individuale. Ha energia nella fase di spinta, con squadre come il Cagliari che fa densità al centro è un giocatore importantissimo". Rabiot: "Ha fatto una buona partita e soprattutto è stata in crescendo, a destra ha qualche difficoltà in più, partita ordinata, fase difensiva di grande ordine". De Ligt: "Sono il primo ad essere convinto che sarà uno dei più forti al mondo, i primi cinque mesi ha fatto un percorso devastante, nuova lingua, nuovo gioco, nuova mentalità, il tutto questo giocando ogni 3 giorni, ci sta qualche malanno adesso. Demiral sprizza energia, mi sembra giusto sfruttarlo“.

Infine, una battuta su Napoli-Inter: "Se stasera la guarderò? No, stasera porto fuori Ciro, il cane".