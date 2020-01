Juventus, Paratici: "Emre Can resta. Per gennaio credo mercato chiuso"

JUVENTUS

Fabio Paratici è soddisfatto dell'acquisto di Kulusevski ("Anche se ci sarebbe piaciuto portarlo subito a Torino") e non lascia andare Emre Can: "Mi sento di escludere il suo addio". Nel pre-partita di Juventus-Cagliari, il ds bianconero parla del centrocampista acquistato dall'Atalanta e di possibili ulteriori cessioni entro fine mese anche se sembra chiudere le porte ad ulteriori movimenti: "Credo che per gennaio le nostre operazioni finiscano qui". Juve, ecco Kulusevski."Ma non è finita qui

Su Kulusevski: "Abbiamo fatto un grande sforzo per prendere un giovane di grande avvenire - le parole del dirigente a Sky -. Ci sarebbe piaciuto portarlo subito con noi ma i patti erano chiari sin dall'inizio della trattativa, sapevamo sarebbe rimasto al Parma. Siamo comunque contenti così". Emre Can, invece, non partirà: "Mi sento di escludere il suo addio, rimane con noi. A livello internazionale è ambito ma credo possa essere importante per il nostro progetto".