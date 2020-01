Juventus, Sarri: "CR7 fenomenale. Inter e Lazio? Una delle due è in forma strepitosa..."

LE PAROLE

Maurizio Sarri ammette di non essere pienamente soddisfatto della vittoria della sua Juve sul Parma: "È stato un successo meno pulito del solito - ha detto il tecnico toscano - Non l'abbiamo chiusa quando potevamo e poi abbiamo sofferto. Ronaldo è un fuoriclasse, di quelli che sanno risolvere diverse problematiche. Più paura dell'Inter o della Lazio? Una delle due è in una forma strepitosa, che speriamo duri poco...".

Sarri si dice comunque contento dei progressi dei suoi uomini: "Abbiamo sbagliato due partite con la Lazio, ma sono state solo due parentesi perché nel complesso la squadra è in crescita. Oggi sicuramente abbiamo dovuto soffrire negli ultimi minuti, contro una squadra fisica e pericolosa".

Su Dyabala, ancora un po' nervoso dopo la sostituzione, l'allenatore bianconero spiega: "Volevo chiudere la partita dopo il 2-1, ma non ce l'abbiamo fatta e ho inserito Costa per riequilibrare la squadra".

Poi un'analisi sul momento di Rabiot e Ramsey: "Rabiot nel rombo va benissimo, però ora sta giocando a destra e lui è mancino e questo è l'unico problema. Ramsey il trequartista lo può fare tranquillamente, all'Arsenal faceva anche la seconda punta a volte. Sono due giocatori che arrivano da mondi diversi e hanno avuto tanti problemi fisici, ma stanno migliorando partita dopo partita".

Un po' di delusione per il gol subito: "Bastava essere meno passivi su quel corner, sono rimasti un po' tutti fermi. Peccato perché stavamo crescendo nella difesa su palla inattiva.

Cosa manca ancora a questa Juve per essere davvero competitiva anche in ottica Champions? "Possiamo crescere ancora di intensità mentale e nella gestione di alcune situazioni. Questi palleggi nella nostra metà campo a fine partita a me non piacciono per esempio, io preferirei prendere un gol in contropiede piuttosto che soffrire così".

Infine la battuta sulle rivali per il titolo: "Paura di Inter e Lazio? Io nel calcio non ho paure, ne ho solo per le cose più serie. Parliamo di sport, sono due avversarie fortissime. Sicuramente una delle due è in un momento strepitoso, speriamo duri poco...".