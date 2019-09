Juventus, Sarri: "Bene nella ripresa, Emre Can può essere utile"

QUI JUVE

Maurizio Sarri si gode il successo con la Spal, arrivato dopo un primo tempo così così. "C'è stata qualche difficoltà a trovare il giusto ritmo, loro si chiudevano bene - ha detto a fine gara - Poi abbiamo fatto bene nella ripresa creando molto e concedendo poco. Sono contento di Matuidi in quel ruolo inedito". Applausi per Emre Can: È importante che, dopo la delusione, sia entrato con determinazione: ci può essere molto utile".

L'allenatore bianconero analizza così la sfida. "Nella prima parte di partita abbiamo avuto difficoltà a prendere i loro difensori, era difficile riconquistare la palla, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio - ha aggiunto -. Nella prima mezz’ora la palla viaggiava lentamente. Pjanic a fine partita gli ho detto che mancavano venti tocchi, sta crescendo molto, il tiro ce l’ha per natura".

L'attacco è in salute. "Dybala bene, anche Cristiano vivace con tre o quattro palle gol, ho attaccanti vivi. Con Higuain che sta bene. Chiunque scegli dei tre la risposta è positiva".

Un commento sul grande avvio di stagione dell'Inter. "Sinceramente non lo so, non li ho visti, stiamo giocando spesso e ci concentriamo sulle squadre da affrontare. Stasera guardo il Leverkusen. Leggo che stanno facendo benissimo, non avevo dubbi, il campionato sarà più difficile e combattuto”.

Vedi anche Serie A Serie A, Juventus-Spal 2-0: decidono Pjanic e Ronaldo