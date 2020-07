Juventus, Sarri: "Bene la tenuta, nel secondo tempo ci siamo meritati il pareggio"

QUI JUVE

Maurizio Sarri guarda il bicchiere mezzo pieno, al termine del sofferto 2-2 strappato allo Stadium contro l'Atalanta: "Abbiamo affrontato una delle squadre più in forma d'Europa, organizzatissima e super aggressiva. È stata una partita difficilissima - ha detto il tecnico bianconero - Nel primo tempo erano evidentemente più carichi e freschi di noi. Nel secondo ci siamo meritati il pareggio. Quanto pesa questo punto in ottica scudetto? Pesa un punto, non posso permettermi di stare troppo tranquillo".

Sarri ha provato ad analizzare ciò che non è girato nei primi 45', quando la squadra è apparsa in balia dell'avversario: "Noi abbiamo fatto l'errore di volere sempre la palla addosso, che con loro è un rischio enorme e infatti il primo gol l'abbiamo preso così, su una palla persa. Per Dybala in particolare era una sfida difficile, perché contro una squadra come l'Atalanta che ti viene addosso subito uno come lui, che cerca sempre di girarsi e andare via, fa più fatica. Infatti poi abbiamo provato con Higuain, che riesce a muovere la palla di prima. La scelta di Pjanic out? Non stava benissimo, non potevo rischiarlo perché con questo ritmo di partite non ce lo possiamo permettere".

Il tecnico toscano ha anche spiegato cosa, invece, ha funzionato meglio nella ripresa: "Nel secondo tempo abbiamo messo più energia e aggredito più alto. Nel primo eravamo troppo passivi, invece nel secondo siamo riusciti a recuperare più volte la palla nella loro metà campo e questo ci ha permesso di cambiare la partita. Cosa c'è stato di diverso rispetto al crollo di San Siro? Contro il Milan c'è stato uno svenimento, non un crollo fisico. È stato un crollo solo mentale. Oggi penso che fisicamente eravamo meno brillanti, però a livello di tenuta mentale siamo andati molto meglio".

BONUCCI: "PUNTO IMPORTANTISSIMO"

Guarda gli aspetti più positivi della serata anche Leonardo Bonucci: "È sempre dura giocare contro di loro, la squadra ha fatto un grande lavoro di sacrificio. Ho stretto i denti, venivo da tre giorni in cui non mi sono allenato per un fastidio al tallone, però era troppo importante portare a casa il risultato. È un punto importantissimo, che tiene lontane le inseguitrici. Stasera ha vinto veramente il gruppo, questo è lo spirito che dobbiamo avere. Oggi era importante vincere, non ci siamo riusciti, ma portare a casa un punto tiene distante la Lazio. E la stessa Atalanta che poteva farsi sotto".