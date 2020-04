Juventus, Ramsey: "Ronaldo persona eccezionale, mi ha fatto subito sentire a mio agio"

Aaron Ramsey non ha avuto un impatto semplicissimo con la Serie A: complice qualche infortunio e il fisiologico periodo di adattamento, il gallese ci ha messo un po' prima di ingranare e di trovare il suo posto nello scacchiere tattico di Maurizio Sarri. L'ex Arsenal, tuttavia, ha rivelato al Sun che a dargli una mano all'inizio della sua avventura in bianconero ci ha pensato Cristiano Ronaldo: "È una persona eccezionale, un giocatore incredibile, uno dei migliori della storia - ha detto il trequartista bianconero - La prima volta che ho fatto una sessione di allenamento con il club sono andato in mensa e lui ha detto: 'Vieni a sederti accanto a me'. Abbiamo iniziato a parlare immediatamente e mi ha fatto sentire subito a mio agio".