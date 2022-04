Juventus, Rabiot: "Difficile vincere in 11 contro 12, l'arbitro ha sbagliato troppo"

La rabbia della Juventus per le decisioni arbitrali di Irrati nel match contro l'Inter si percepisce dalle parole a Sportmediaset di Adrien Rabiot: "Difficile vincere quando si gioca 11 contro 12: nelle prossime partite spero che avremo un arbitro migliore, è importante dire anche quando l'arbitro sbaglia e questa sera ha sbagliato troppo secondo me". Concetto ribadito su Instagram: "Peccato per il risultato, ma è difficile giocare a 11 contro 12!"