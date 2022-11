Juventus, pronta la richiesta di rinvio a giudizio per Agnelli

JUVENTUS

Il provvedimento riguarda l'ex presidente bianconero e quasi tutte le altre persone che nelle scorse settimane avevano ricevuto l'avviso di chiusura indagini

È pronta in procura a Torino - riporta l'ANSA - la richiesta di rinvio a giudizio nell'inchiesta sui conti della Juventus. Il provvedimento riguarda Andrea Agnelli e quasi tutte le altre persone che nelle scorse settimane avevano ricevuto l'avviso di chiusura indagini: la posizione di alcuni è stata stralciata in vista di una probabile richiesta di archiviazione. La Procura però rinuncerà all’appello contro la decisione del gip di non concedere le misure di custodia cautelare: i pm avevano chiesto l’interdizione dalle cariche per Agnelli e altri dirigenti motivandola con il rischio di approvazione di un altro bilancio falsato (reiterazione del reato), esigenza venuta meno con le dimissioni del presidente e del CdA.

Le dimissioni di Agnelli, Nedved e tutto il resto del CdA hanno preceduto quindi di pochissimo la richiesta di rinvio a giudizio per gli stessi. I termini per i 16 indagati (15 dirigenti più la Juventus) per presentare memorie difensive e farsi interrogare sono già scaduti, solo in cinque lo hanno fatto (ex sindaci ed ex revisori), e ora i pm dovranno valutare la loro posizione.

Per gli altri (tra cui c’è anche l’ex capo dell’area sportiva Fabio Paratici, ora al Tottenham), indagati per false comunicazioni sociali, ostacolo all’esercizio degli organi di vigilanza, aggiotaggio informativo e false fatturazioni per operazioni inesistenti (tutti reati riconducibili al falso in bilancio) è arrivata la richiesta di rinvio a giudizio.

