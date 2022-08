Juventus, Pogba punta la Champions: corsa e pallone tra una decina di giorni

JUVENTUS

Il francese continua nel recupero dalla lesione al menisco destro: vorrebbe rientrare per la seconda giornata dei gironi europei

© instagram Mentre la Juventus è al lavoro su altri colpi di mercato, da Paredes a Depay, uno degli acquisti più importanti di questa estate lavora per rientrare in campo. Il Pogba-bis sinora si è visto solo nell'amichevole contro il Chivas del 23 luglio, quando il francese era incappato in una lesione al menisco laterale del ginocchio destro. Poi la scelta di dribblare l'operazione per non perdere il Mondiale e di conseguenza la terapia conservativa che sta producendo i primi effetti: il 29enne, impegnato tra terapie, palestra e piscina, non sente più dolore e mette nel mirino le prime sedute individuali, anche col pallone, che da tabella dovrebbero arrivare tra 7-10 giorni.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, il lavoro sul campo sarà fondamentale per capire se il ginocchio, dopo tre settimane di lavoro, sarà in grado di sopportare urti e sforzi, oltre ovviamente a non fare male con l'aumento dei carichi. Poi sarà la volta del pallone e delle sedute individuali, preludio al ritorno in gruppo. Un obiettivo futuribile che però, tenendo i piedi per terra, non dovrebbe andare oltre il mese: Pogba spera di rientrare in tempo per la seconda giornata dei gironi di Champions League che si giocherà tra il 13 e 14 settembre.

Pochi giorni dopo (dal 19 al 27 settembre) ci sarà la pausa delle nazionali e sembra scontato che Pogba, anche in caso di effettivo rientro in campo, non verrà convocato dalla Francia per continuare il lavoro alla Continassa.

LE SITUAZIONI DI MARIA E SZCZESNY

Per quanto riguarda Di Maria, che contro il Sassuolo aveva rimediato una lesione di basso grado all'adduttore della coscia sinistra, niente forzature: dovrebbe tornare contro la Fiorentina ai primi di settembre. Stesso destino per Szczesny che salterà Samp e Roma ma, diversamente dal Fideo, potrebbe rientrare contro lo Spezia il 31 agosto.