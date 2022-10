Juventus, altro stop per Pogba: Mondiali nuovamente a rischio

JUVENTUS

Problema muscolare alla coscia destra, forse un leggero stiramento che andrà valutato: attese circa 2 settimane di stop, in bianconero solo nel 2023

© instagram Nuovo problema muscolare per Paul Pogba, che a questo punto rischia di tornare in campo con la Juventus solo nel 2023 e vede nuovamente allontanarsi i Mondiali. Il centrocampista francese ha accusato un dolore alla coscia destra, la stessa gamba del ginocchio operato due mesi fa: nelle prossime ore gli esami cercheranno di fare luce sul problema, si teme un leggero stiramento e circa due settimane in più sulla tabella di recupero.

La prima diagnosi su Pogba oscilla tra un affaticamento e un leggero stiramento, saranno decisivi gli esami delle prossime ore sul francese, che ha ricevuto una botta psicologica non di poco conto. Il francese era tornato ad allenarsi da qualche giorno in gruppo, vedendo più vicino il traguardo di tornare a vestire la maglia della Juve per acchiappare il sogno Qatar 2022, obiettivo che inizialmente gli aveva fatto scegliere una terapia conservativa per la lesione al menisco laterale, prima di "arrendersi" all'operazione visto il prolungarsi del dolore che non gli permetteva di allenarsi.

"Pogba e Chiesa? Forse con Verona o Lazio ma è difficile" aveva detto Allegri prima del Lecce, quando ancora la situazione della coscia del centrocampista non aveva fatto scattare l'allarme. In questa stagione Pogba non ha giocato ancora un minuto in partite ufficiali, un ritorno in bianconero davvero travagliato e che ora mette in pericolo pure i Mondiali con la Francia.