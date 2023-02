Juventus, Pogba torna ad allenarsi in gruppo: nel mirino c'è il derby

JUVENTUS

Il francese ha disputato l'intera partitella con la Next Gen e potrebbe guadagnarsi una convocazione per la sfida col Toro di martedì 28

C'è uno spiraglio di luce in fondo al tunnel per Paul Pogba. Il centrocampista della Juventus è infatti tornato ad allenarsi in gruppo a due giorni dalla sfida contro il Nantes e ha svolto l'intera partitella a ranghi misti con i ragazzi della Next Gen. Difficile, visto il lunghissimo stop da cui è reduce, ipotizzare un suo rientro in campo già per il match di Europa League, in programma giovedì alle 18.45, ma il suo ritorno tra i convocati sembra imminente: nel mirino del francese potrebbe esserci il derby col Torino di martedì 28.

Solo parzialmente in gruppo, invece, Federico Chiesa, che aveva saltato la trasferta di La Spezia a causa di un affaticamento. Per valutare le condizioni dell'esterno azzurro c'è ancora l'allenamento di mercoledì mattina, dopodiché Allegri deciderà se portarlo col resto della squadra a Nantes o meno. In ogni caso sembra al momento congelata l'ipotesi di riproporre il tridente visto all'andata: la coppia d'attacco potrebbe essere Di Maria-Vlahovic, con Chiesa pronto a entrare dalla panchina nel caso in cui fosse disponibile.

L'infermeria bianconera continua comunque a svuotarsi: Bonucci può mettere altri minuti nelle gambe dopo essere entrato nel finale di Spezia-Juve, Fagioli sta meglio e potrebbe anche partire dal 1' al fianco di Locatelli e Rabiot, con Paredes che a quel punto si accomoderebbe in panchina. A sinistra ci sarà Kostic, mentre a destra è pienamente recuperato Cuadrado, che si gioca il posto con De Sciglio. Sicuramente out per la trasferta francese Miretti e Milik.

