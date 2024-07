Juventus, caso plusvalenze: chiesto il rinvio a giudizio per Agnelli e gli altri ex dirigenti

© Getty Images

Si profila il processo per Andrea Agnelli e gli altri ex dirigenti della Juventus per il caso plusvalenze. La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex numero uno del club e per gli altri soggetti coinvolti, tra cui Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e Fabio Paratici. Nei confronti degli indagati le accuse sono, a seconda delle posizioni, aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e false fatturazioni.