Juventus, Pirlo: "Siamo in costruzione, ci serve tempo. I giovani devono poter sbagliare"

QUI JUVENTUS

Un punto a Crotone in piena emergenza, la Juventus di Pirlo deve fare i conti con qualche difficoltà iniziale tra assenze e qualche espulsione di troppo: "Nelle ultime partite siamo rimasti in dieci per qualche distrazione di troppo. Siamo una squadra giovane e abbiamo avuto poco tempo - ha commentato il tecnico bianconero a fine partita -. I giovani stanno facendo esperienza sul campo, è normale pagare qualcosa". Mancava Ronaldo ma non solo: "Abbiamo costruito una squadra di qualità e giovane, ma siamo ancora in costruzione. Ci serve tempo, ma molti ragazzi hanno bisogno di sbagliare ma non abbiamo avuto tempo per farlo in partite che non contano".

La Juventus a Crotone ha fatto male all'avversario giocando in verticale, ma ha palesato ancora diversi problemi nella fase difensiva: "Abbiamo avuto pochissimo tempo per preparare al meglio la partita e trovare soluzione in verticale, per sfruttare le qualità di Chiesa e Morata in profondità. Infatti il gol è nato in una situazione del genere. In difesa abbiamo sbagliato qualche scelta nel momento di andare a pressare, ma capita con così poco tempo. Ci serve tempo e di lavorare tutti insieme".

Tra i protagonisti Kulusevski che è ancora alla ricerca della posizione migliore: "Deve essere bravo lui a trovare la zona dove dare il meglio durante la partita e creare la superiorità in avanti. Morata? E' stato uno dei cinque che è rimasto a lavorare con noi durante la sosta, stava meglio degli altri e aveva voglia di fare bene".

I successi di Milan e Napoli mettono pressione alla Juventus oltre ad Atalanta e Inter: "Sapevamo che la pressione quest'anno sarebbe stata molta. Ci sono tante squadre attrezzate e sarà una battaglia lunga un campionato. Stiamo perdendo qualche punto per strada, ma dobbiamo lavorare per tornare a correre". Arthur in mezzo al campo deve dettare i tempi: "Per adesso ha caratteristiche da calcio spagnolo, giocando molto corto con molti tocchi e poco in profondità. Ci stiamo lavorando, non ha fatto male ma deve migliorare questo aspetto. Dybala? Si è allenato poco ed essendo rimasti in 10 non era la partita ideale per dargli minutaggio".

Assente Ronaldo in quarantena: "Sta bene, ma è a casa. Speriamo di riaverlo presto".