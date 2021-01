Juventus, Pirlo: "Non potevamo fare una partita peggiore di così"

QUI JUVE

Andrea Pirlo non usa grandi giri di parole per commentare la deludente sconfitta di San Siro contro l'Inter: "Abbiamo sbagliato l'atteggiamento fin dai primi minuti - ha detto il tecnico bianconero - Se non hai rabbia e determinazione per vincere i duelli diventa difficile. Noi non siamo neanche scesi in campo e siamo stati troppo passivi. I motivi? Avevamo paura del gioco d'attacco dell'Inter, abbiamo pensato solo alla fase difensiva e non l'abbiamo fatto neanche troppo aggressivamente. È una brutta sconfitta, che non ci aspettavamo. Non potevamo fare una partita peggiore di così, ma ora dobbiamo pensare alla Supercoppa, mercoledì ci attende una finale". Getty Images

Pirlo si è soffermato molto sull'aspetto mentale della serata: "In queste partite bisogna mettere la stessa foga degli avversari per giocarsela, le qualità individuali vengono dopo. Noi non l'abbiamo fatto".

Poi l'analisi si è spostata sulle questioni tattiche: "Siamo stati troppo lenti nel girare la palla e lo abbiamo fatto quasi solo con i difensori invece che con i centrocampisti. In questo modo loro ci mettevano poco a sistemarsi e non riuscivamo a trovare gli spazi tra le linee, il gioco è diventato troppo lento e prevedibile. A livello difensivo abbiamo preparato la partita pensando ai cambi di gioco dell'Inter e agli inserimenti delle loro mezzali, ma se non segui i loro movimenti diventa difficile. Mi prendo le mie responsabilità, perche se la squadra non ha fatto quello che avevamo preparato è anche colpa mia. Ronaldo a destra? Non era una soluzione provata, lui cerca sempre la posizione migliore e ha provato a farlo dal lato di Bastoni".

Nonostante la serataccia, l'allenatore bresciano non vuol parlare di ridimensionamento: "Le ambizioni rimangono le stesse, è un passo falso contro una grande squadra. È un peccato perché dovevamo portare avanti una striscia positiva, siamo la Juve e non doveva capitare, siamo stati troppo in balia delle loro giocate e poco attenti alle nostre".