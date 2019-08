Juventus: per Cristiano Ronaldo niente Trieste, ma col Parma ci sarà

SOSPIRO DI SOLLIEVO

Mercoledì il comunicato della Juventus che annunciava che Cristiano Ronaldo sarebbe stato presente a Villar Perosa ma non sarebbe potuto scendere in campo a causa di un lieve affaticamento all’adduttore sinistro aveva fatto tremare i tifosi bianconeri in vista della prima giornata di campionato, ma ora arriva la notizia che lo stop non preoccupa minimamente e che il portoghese sarà in campo a Parma. CR7 salterà le 'prove generali' di sabato al Nereo Rocco contro la Triestina, ma sarà regolarmente in campo al Tardini per il debutto ufficiale di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera. Georgina "crocerossina" per CR7

E a proposito del tecnico ex Napoli, con ogni probabilità sfrutterà l'amichevole di sabato per testare la formazione titolare che dovrebbe scendere in campo al Tardini. Secondo la Gazzetta dello Sport, al momento i dubbi del tecnico toscano sarebbero tre, che hanno come conseguenza tre ballottaggi: in difesa è 'sfida' per una maglia dal 1' tra Bonucci e il nuovo acquisto De Ligt, che ha superato il problema a un piede che gli ha fatto saltare la sfida di Villar Perosa.

In mezzo al campo invece il dubbio riguarda Emre Can e Khedira, con quest'ultimo che sembra in vantaggio dopo aver cominciato dall'inizio tutti gli ultimi test dei bianconeri, Infine il reparto offensivo, dove a giocarsi una maglia al centro dell'attacco saranno Higuain e Dybala. Difficile dire chi sia in vantaggio tra i due argentini al momento, la soluzione al quesito potrebbe offrirla il mercato dato che entrambi sono potenzialmente in uscita. Di fatto ad oggi i giocatori sicuri (o quasi) di una maglia da titolare col Parma sono: Szczesny, Danilo, Chiellini, Alex Sandro, Pjanic, Rabiot, Douglas Costa e soprattutto Cristiano Ronaldo.