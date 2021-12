Juventus, per Allegri arrivano i rinforzi: tornano Chiesa, Dybala e Chiellini

JUVENTUS

Alla ripresa i bianconeri dovranno affrontare un vero e proprio tour de force, il tecnico recupera i suoi big

Il Napoli il 6 gennaio, la Roma il 9 e la finale di Supercoppa italiana contro l'Inter il 12: quando il gioco si fa duro, i 'duri' della Juventus, intesi come i top player di Massimiliano Allegri, sono pronti per giocare. Giovedì 30 dicembre alla Continassa è prevista infatti la ripresa dei lavori in vista di un mese, quello di gennaio, che deciderà probabilmente le sorti della stagione bianconera e il tecnico ritroverà in gruppo Chiellini, Dybala, Chiesa e Danilo. Getty Images

L'azzurro è fermo da ormai un mese per un problema muscolare e ha già messo il Napoli nel mirino almeno per la panchina, il suo rientro è forse quello più atteso dal tecnico, visto che è uno dei pochi giocatori in rosa capace di decidere da solo una partita.

Lo stesso lo si potrebbe dire di Dybala, ma l'argentino sta vivendo un campionato di alti e bassi, oltre che di incertezze legate al rinnovo del contratto che non arriva mai. Gennaio potrebbe essere il mese giusto prima per riprendersi la Juve e poi per firmare il contratto, comunque La Joya col Napoli ci sarà.

Come ci sarà anche Giorgio Chiellini, che ha definitivamente recuperato dall'infotunio, mentre potrebbe volerci qualche giorno in più per Danilo, che spera di recuperare per la gara del 6 ma più probabilmente tornerà in campo nella seconda parte di gennaio.

"Gennaio e febbraio sarà un periodo molto importante" ha detto Allegri dopo l'ultima vittoria sul Cagliari e per affrontarlo al meglio il tecnico ritrova i suoi 'duri'.

