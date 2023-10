Juventus, papà McKennie contro Allegri: "Metti Weston a centrocampo"

JUVENTUS

John McKennie al tecnico bianconero via social: "Lui e Weah dovrebbero giocare insieme nei rispettivi ruoli"

Le performance altalenanti della Juventus in questo avvio di stagione stanno facendo storcere il naso anche oltre oceano. L'ultima critica alle idee tattiche di Allegri arriva infatti dagli Stati Uniti ed è firmata John McKennie. Commentando un post su X in cui si chiede ai tifosi bianconeri un parere sull'operato del tecnico, il papà di Weston non le ha mandate a dire: "Metti Mckennie a centrocampo! Weah sull'esterno! Hanno dimostrato di giocare bene insieme nelle loro rispettive posizioni!".

Da quando è rientrato dal prestito al Leeds in estate, McKennie è stato capace di ritagliarsi un ruolo da titolare quasi inamovibile nel 3-5-2 di Allegri: lo statunitense è partito dal 1' in tutte le ultime 5 partite di campionato, servendo anche un assist nella vittoria interna con la Lazio ma giocando sempre da esterno destro, una posizione per lui abbastanza inusuale. Nella visione del tecnico l'ex Schalke garantisce maggiore equilibrio rispetto al connazionale Weah, che era stato titolare nelle prime 2 giornate, ma che ha giocato solo una manciata di minuti contro Lecce e Atalanta.