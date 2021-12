Juventus, non sei guarita: ancora una frenata con le piccole

L'ANALISI

Per Allegri continua il ‘mal di piccole’ e le condizioni di Dybala preoccupano

Piccola con le piccole. Dopo un primo tempo ben condotto e chiuso in vantaggio, la Juventus a Venezia dimostra ancora una volta di soffrire del ‘mal di piccole’ e dopo le scivolate con Empoli, Sassuolo, Udinese e Verona frena anche in laguna mostrando tutti i limiti caratteriali della squadra, già più volte emersi in questa stagione. Ad Allegri, privo di Chiesa e costretto subito a rinunciare a Dybala, mancano i leader in grado di trascinare il gruppo verso una rimonta Champions che dopo il pari di Venezia sembra sempre più complicata.

Nella giornata in cui un brutto Milan viene salvato in extremis da un’acrobazia del suo leader Ibrahimovic, appare ancora più evidente come ai bianconeri manchino i giocatori in grado di accendere la luce e l’infortunio di Dybala in questo senso mette ancora più nei guai il tecnico bianconero. Inizialmente sembrava un problema al ginocchio destro, ma dalle ultime indiscrezioni si tratterebbe di un affaticamento all'adduttore alla coscia destra. Gli accertamenti cui verrà sottoposta la Joya al rientro a Torino daranno risposte più precise sull'entità dell'infortunio.

“Sono due punti persi” ha detto Allegri dopo la partita, gli ennesimi di una stagione che continua a vivere di alti e bassi e che ha portato questa squadra a fare ben 8 punti in meno rispetto a quella di un anno fa, 14 meno della formazione di due anni fa, e addirittura 20 in meno rispetto all’ultima squadra di Allegri. Sta al tecnico ora ritrovare il gioco e lo spirito per provare la rimonta, sperando di poter contare presto su Paulo Dybala. Prima però bisogna curare il ‘mal di piccole’ e un dato lo fa capire meglio di ogni altro: nelle ultime sette sfide esterne di Serie A contro squadre neopromosse, la Juventus non ha vinto per ben cinque volte (4N, 1P), tante quante nelle precedenti 25.

