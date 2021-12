Juve, Allegri: "Due punti buttati contro un buon Venezia, con Dybala abbiamo rischiato"

QUI JUVE

Il tecnico bianconero dopo il pareggio di Venezia: "Buon primo tempo poi blackout". E sull'infortunio dell'argentino...

"Abbiamo fatto un bel primo tempo, creato e tirato in porta poi c'è stato un blackout fino al momento del loro gol, ci era successo anche a Salerno. È una cosa su cui bisogna migliorare. Non siamo stati bravi a portare a casa una vittoria che era importante, sono due punti buttati contro un buon Venezia". Non usa mezze parole Massimiliano Allegri per analizzare il pareggio della Juve sul campo del Venezia. Sull'infortunio di Dybala: "Abbiamo rischiato - ha proseguito Allegri a Dazn - Mercoledì era uscito per affaticamento. Pensavamo stesse bene ma non era così".

"Quando ci sporcano la partita andiamo in difficoltà, ci manca la capacità di leggere quelle fasi, non riusciamo a differenziare il gioco quando bisogna superare i momenti brutti - ha proseguito Allegri - In quel momento dovevamo avere la capacità di leggere la partita. Poi passato quel momento siamo riusciti a rigiocare e non abbiamo subito più niente. Abbiamo giocatori con meno esperienza. Alterniamo momenti in cui siamo belli ma poi quando c'è da stringere non riusciamo a differenziare il momento in cui c'è da giocare da quello in cui ci sono da fare 10 minuti diciamo 'brutti'", ha concluso.