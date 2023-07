Juve, Kessie si avvicina: ok del Barcellona al prestito dell'ex Milan 

JUVENTUS

I bianconeri hanno puntato fortemente il centrocampista ivoriano: i blaugrana lo valutano 15 milioni di euro

Una sfida per mettere minuti nelle gambe, ma pure un'occasione d'oro per portare avanti, da vicino, la trattativa con oggetto Franck Kessie. Barcellona e Juventus si sfideranno nella notte italiana negli Usa (fischio d'inizio alle ore 4.30) e poi si metteranno al tavolo per portare avanti la trattativa fortemente voluta da Cristiano Giuntoli. Il nuovo ds bianconero vede nell'ex Milan il profilo perfetto per dare dinamismo e qualità al centrocampo bianconero: c'è da trovare l'accordo però con i blaugrana, desiderosi di cedere la mezz'ala con una formula definitiva.

Giuntoli si muoverà con ordine, e cercherà prima di parlare con il classe 1996 passato pure per Atalanta e Cesena: ottenere il suo ok al ritorno in Italia è un passaggio fondamentale per avere più forza al tavolo delle trattative con i catalani. L'ex ds del Napoli spiegherà a Kessie della sua centralità nel progetto bianconero: l'ivoriano è considerato il piano B perfetto dopo il mancato arrivo di Milinkovic-Savic, finito in Arabia Saudita. Centralità che Xavi non è disposto a garantire al centrocampista: da qui la decisione di non ritenerlo incedibile, anche in virtù dell'elevato ingaggio.

Il Barcellona lo valuta 15 milioni di euro dopo averlo ingaggiato a parametro zero dal Milan un'estate fa, e nelle ultime ore si è detto disponibile a ragionare su un prestito. Un prestito con inserimento dell'obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni: una via di mezzo rispetto alle posizioni di partenza iniziali, abbastanza distanti. Fondamentale trovare la quadra sulla cifra totale dell'operazione, con i bianconeri che devono fare i conti con l'elevato ingaggio di Kessie, pari attualmente a 6,5 milioni di euro.