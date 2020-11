Juventus, Nedved: "Non mi aspettavo che Pirlo facesse un gioco cosi propositivo"

Pavel Nedved, prima di Juventus-Ferencvaros, ha parlato al tv tematica bianconera elogiando Andrea Pirlo: "Non mi aspettavo che mettesse in campo un modo di giocare così propositivo, non è facile farlo in Italia dove di solito si vince con le difese". Il vicepresidente spiega lo stato d'animo della squadra: "Questo modo di giocare piace a me come ai giocatori, come dicono De Ligt e Szczesny è più uno stile europeo. Sono contento ma certo vogliamo vedere altri progressi".