Juventus, Nedved: "Cristiano Ronaldo avrebbe voluto giocare già contro il Milan"

06/04/2019

Il vicepresidente bianconero Pavel Nedved ha parlato prima di Juventus-Milan, oltre alla partita focus anche sul recupero di Cristiano Ronaldo: "Sta facendo di tutto in vista dell'Ajax in Champions League perché quella è la sua competizione. Saremmo felici di recuperarlo, ma non abbiamo alcuna fretta. Siamo tutti positivi, lui vorrebbe sempre giocare". Poi un retroscena: "Avrebbe voluto giocare già contro il Milan ma l'abbiamo dovuto frenare".