Juventus-Napoli, Sarri in bilico: si decide venerdì

JUVENTUS

di

FABRIZIO FERRERO

Maurizio Sarri sta meglio, ma la sensazione è che prima di rivederlo in campo a dirigere un allenamento, o in panchina a dare la carica alla squadra, ci sarà da aspettare ancora. In questi giorni ha continuato il programma di cure e recupero indicato dallo staff medico bianconero, si è presentato regolarmente alla Continassa per dare indicazioni e parlare da vicino con il suo staff, ma non è mai sceso in campo. Sarri punta allo Stadium

Qualche voce era filtrata nelle scorse ore circa una sua possibile clamorosa presenza in panchina contro il Napoli, nella sfida contro il suo passato. Nulla di confermato, però, solo rumors. Venerdì verrà presa la decisione definitiva.

L’attenzione intorno al tecnico intanto cresce di giorno in giorno, si inseguono voci incontrollate di ogni genere, come il giallo su una foto, che non può essere datata con precisione, quindi potrebbe anche essere stata scattata prima della polmonite. Si vede Sarri, con pacchetto di sigarette in mano, al fianco di un tifoso.

Polemiche social a parte, una cosa è certa, ed è il tono del sentimento dei suoi vecchi tifosi a pochi giorni dal big Match dell’Allianz Stadium: tradimento e delusione le parole più pronunciate tra i vicoli di Napoli. Juve-Napoli si avvicina, al momento Sarri la guarderà dalla televisione, in panchina dovrebbe esserci il suo vice Martusciello, come già a Parma. I tifosi bianconeri sperano almeno di vedere in campo la mano di Sarri nel gioco della squadra, ma forse è troppo presto anche per questo.