Juventus, Morata: "Felice e orgoglioso di rimanere"

Alvaro Morata parla ai tifosi della Juve il giorno dopo l'annuncio del rinnovo del prestito dall'Atletico Madrid fino al 2022: "Grazie mille per il vostro sostegno - ha detto l'attaccante spagnolo dal ritiro della sua nazionale a Euro 2020, in un video su Instagram diffuso dai bianconeri -. Tutti sapete quanto sia importante per me fare un altro anno alla Juventus, sono molto felice e molto orgoglioso, non vedo l'ora di poter condividere altri momenti con voi allo stadio. Ora mi concentro sull'Europeo, che è molto importante, ma non vedo l'ora di abbracciarvi di nuovo tutti. Forza Juve sempre".