Juventus, ufficiale il rinnovo del prestito di Morata

L'ANNUNCIO

L’attaccante spagnolo in bianconero fino al 2022

Con un tweet sul proprio profilo ufficiale, la Juventus ha annunciato il rinnovo del prestito di Alvaro Morata dall’Atletico Madrid: l’attaccante spagnola vestirà la maglia bianconera fino al 30 giugno 2022. Nella prossima stagione Morata tornerà dunque a lavorare con Max Allegri, con cui raggiunse una finale di Champions. Alla Juventus, in totale, lo spagnolo ha disputato 137 partite, di cui 79 da titolare, mettendo a segno 47 gol e servendo 27 assist.

IL COMUNICATO

“E’ ufficiale il rinnovo di Alvaro Morata con la Juve: la punta spagnola vestirà la maglia bianconera fino al 30 giugno 2022, a seguito del prolungamento del prestito con l’Atletico Madrid. Morata resta dunque in quella che è casa sua. Una casa in cui, in totale, ha disputato 137 partite, 79 da titolare, mettendo a segno 47 gol e servendo 27 assist. Una casa in cui, dopo una prima esperienza dal 2014 al 2016, Alvaro è tornato lo scorso anno. «Essere qui un’altra volta è davvero molto bello. Oggi sono molto più grande come persona e come calciatore. Sono nel posto giusto al momento giusto, ritorno con più esperienza rispetto alla prima volta», aveva detto nel giorno della sua “seconda” presentazione in bianconero”.

